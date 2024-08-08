Українські футболісти користуються попитом на трансферному ринку влітку 2024 року. До прикладу, форварди збірної України Артем Довбик та Роман Яремчук перебрались в Рому та Олімпіакос відповідно.

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Українець в Туреччині

Також після виступу на Олімпійських іграх нову команду знайшов собі Арсеній Батагов. Турецькі ЗМІ повідомляють, що 22-річний центральний захисник став гравцем місцевого Трабзонспору.

За даними різних джерел, трансфер Арсенія приніс луганській Зорі близько 2,5 мільйона євро. У свою чергу Transfermarkt пише про суму 1,8 мільйона. Контракт Батагова з турками чинний до літа 2028 року.

Варто знати. У сезоні 2023-2024 Трабзонспор вийшов у фінал Кубка Туреччини та посів третє місце у Суперлізі. Команда отримала путівку в Лігу Європи, де вже встигла вибити словацький Ружомберок. Наступним опонентом турків стане австрійський Рапід.

Арсеній засвітився у Дніпрі-1, за який виступав з 2019 по 2022 роки. Влітку 2022-го захисник перебрався до луганської Зорі у статусі вільного агента.

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За два сезони у складі "біло-чорних" Батагов відіграв 63 матчі, забивши три голи. Разом із Зорею Батагов грав у Лізі конференцій. Також на рахунку Арсенія 30 матчів за молодіжну збірну України.