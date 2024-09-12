Більше ані слова про 300 мільйонів: Суркіс прокоментував можливий трансфер зірки Динамо

Президент Динамо з іронією згадав свої слова про оцінку Миколи Шапаренка. Також Ігор Михайлович назвав єдиний клуб, який робив пропозицію по хавбеку.

Микола Шапаренко є одним з найбільш яскравих гравців чемпіонату України. 25-річний півзахисник став лідером Динамо та постійно отримує виклики до національної збірної.

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Жарт за 300

Кияни при цьому не проти продати Миколу в один із європейських чемпіонатів та заробити гроші на трансфері. Свого часу президент Динамо навіть заявив, що оцінює Шапаренка у 300 мільйонів євро.

Зрештою Ігор Суркіс зізнався, що то був жарт. Керманич "біло-синіх" не приховує, що таким чином він лише відповів Шахтарю, який оцінив у 150 мільйонів свого таланта Георгія Судакова.

Я, як президент клубу, пошуткував, що Шапаренко коштує 300 мільйонів. Хтось з Шахтаря сказав, що Судаков коштує 150 мільйонів. Але ні один, ні інший не коштує таких грошей. Усі розумні люди розуміють, що я пожартував, а диванні журналісти писали, що 300 мільйонів коштує один, а 150 мільйонів – інший. Але я пожартував. Можливо, недоречно,

– розповів Суркіс.

При цьому президент Динамо не відмовляється від можливості продати Миколу. Правда, поки що цікавих пропозицій щодо гравця до Динамо не надходило.

У всіх є певна ціна. Щодо Шапаренка можу сказати, що була пропозиція з Бешикташу. Мені зателефонував їх президент і запитав, чи готовий я продати. Перш за все, я запитав у Шапаренка. Він мені сказав, що до Туреччини їхати не хоче. Все, більше пропозицій щодо нього не було. Якщо він бачить себе в одному з топ-5 чемпіонатів, то повинен прогресувати й розібратися,

– зізнався Ігор Михайлович.

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Кар'єра Миколи Шапаренка

Популярний ресурс Transfermarkt оцінює Шапаренка у 9 мільйонів євро. Його контракт із Динамо завершується вже наприкінці сезону 2024-2025.

Нагадаємо, що Микола є вихованцем Маріуполя, а у 2015 році перебрався в Динамо. За цей час він провів 178 матчів у футболці "біло-синіх", записавши на свій рахунок 25 голів і 27 результативних передач.

Разом з киянами Шапаренко ставав чемпіоном України, вигравав два Кубки та три Суперкубки країни. Також півзахисник відіграв 36 матчів і забив два голи за збірну України.