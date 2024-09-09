Гравець київського Динамо Жерсон Родрігес продовжує потрапляти у скандальні ситуації. Футболіст вже три роки не грає в Україні, але його кар'єра все одно близька до краху.

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Не хочуть бачити у збірній

Через непростий характер Родрігеса виганяли з різних клубів, куди Динамо віддавало його в оренду. Тепер же настала черга збірної Люксембурга покарати скандаліста.

Головний тренер команди Люк Хольц вирішив відсторонити Жерсона від вересневих матчів Ліги націй. Нагадаємо, що Люксембург виступає в дивізіоні С в групі з Північною Ірландією, Білоруссю та Болгарією.

Не хочу приховувати, що фізичний стан гравця мене непокоїть. Якщо він хоче продовжувати грати на професійному рівні, нехай щось із цим робить. Це не зневага, це суто дисциплінарне рішення. Причини залишаться внутрішніми. Я хотів надіслати сигнал Жерсону. Для нього це також корисно. Про повернення до збірної говорити ще рано,

– заявив Хольц.

Скандальна кар'єра

Нагадаємо, що у Динамо люксембуржець прийшов у 2019 році. За цей час вінгер провів 53 матчі за "біло-синіх", оформивши дев'ять голів. Втім через серйозні проблеми з дисципліною Родрігес не зміг надовго затриматися в Києві.

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Гравця звинувачували у постійних запізненнях та любові до нічного клубного життя. У підсумку Динамо віддавало вінгера в оренду до Анкарагюджю, Труа, Еюпспора, Аль-Вехди, Сівасспора та Слована. Нині 29-річний Жерсон грає за китайський Гуансі Халіао на правах оренди.

Контракт з Динамо завершується влітку 2025 року. У складі ж своєї національної команди футболіст забив вже 21 м'яч у 64-х іграх. Родрігес є найкращим бомбардиром в історії збірної Люксембурга, за яку виступає з 2017 року.