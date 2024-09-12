Николай Шапаренко является одним из самых ярких игроков чемпионата Украины. 25-летний полузащитник стал лидером Динамо и постоянно получает вызовы в национальную сборную.

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Шутка за 300

Киевляне при этом не против продать Николая в один из европейских чемпионатов и заработать деньги на трансфере. В свое время президент Динамо даже заявил, что оценивает Шапаренко в 300 миллионов евро.

В конце концов Игорь Суркис признался, что это была шутка. Руководитель "бело-синих" не скрывает, что таким образом он лишь ответил Шахтеру, который оценил в 150 миллионов своего таланта Георгия Судакова.

Я, как президент клуба, пошутил, что Шапаренко стоит 300 миллионов. Кто-то из Шахтера сказал, что Судаков стоит 150 миллионов. Но ни один, ни другой не стоит таких денег. Все умные люди понимают, что я пошутил, а диванные журналисты писали, что 300 миллионов стоит один, а 150 миллионов – другой. Но я пошутил. Возможно, неуместно,

– рассказал Суркис.

При этом президент Динамо не отказывается от возможности продать Николая. Правда, пока что интересных предложений по игроку в Динамо не поступало.

У всех есть определенная цена. Относительно Шапаренко могу сказать, что было предложение из Бешикташа. Мне позвонил их президент и спросил, готов ли я продать. Прежде всего, я спросил у Шапаренко. Он мне сказал, что в Турцию ехать не хочет. Все, больше предложений по нему не было. Если он видит себя в одном из топ-5 чемпионатов, то должен прогрессировать и разобраться,

– признался Игорь Михайлович.

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Карьера Николая Шапаренко

Популярный ресурс Transfermarkt оценивает Шапаренко в 9 миллионов евро. Его контракт с Динамо завершается уже в конце сезона 2024-2025.

Напомним, что Николай является воспитанником Мариуполя, а в 2015 году перебрался в Динамо. За это время он провел 178 матчей в футболке "бело-синих", записав на свой счет 25 голов и 27 результативных передач.

Вместе с киевлянами Шапаренко становился чемпионом Украины, выигрывал два Кубка и три Суперкубка страны. Также полузащитник отыграл 36 матчей и забил два гола за сборную Украины.