ЗМІ роздувають брехню: Мудрик відреагував на чутки про готовність перейти у Ньюкасл

Європейські клуби продовжують стежити за феноменальною грою Михайла Мудрика. ЗМІ сватають таланта Шахтаря в іноземні клуби.

Видання Football Insider повідомило, що після матчу проти Селтіка Мудрик погодився на свій перехід в англійський Ньюкасл. Начебто агенти клубу з АПЛ були присутні на поєдинок Ліги чемпіонів у Глазго.

Цікаво прочитати Український "бразилець" із Краснограда: що відомо про головного діаманта Шахтаря Михайла Мудрика

Іноземні ЗМІ усюди сватають Мудрика

Також не проти бачити українського футболіста у складі своєї команди був сам головний тренер "сорок".

Після поєдинку Ліги чемпіонів Мудрик відреагував на інформацію про своє погодження на переїзд в Англію. Михайла дав коротку відповідь, яка дала зрозуміти, що Football Insider висвітлили брехню.

Дезінфа,

– відповів Мудрик.

Дивно було б погоджувати на пропозицію Ньюкасла, якщо за футболістом Шахтаря стежать топові клуби Європи, серед яких можна виділити лондонський Арсенал.

Нагадаємо, що Мудрик став автором єдиного голу Шахтаря у матчі проти Селтіка. Також Михайло міг додати у свій актив результативний асист, якби Данило Сікан із вбивчої позиції влучив по воротах.

В 11 зіграних матчах лівий вінгер забив 6 голів та зробив 7 результативних передач. Контракт Мудрика з Шахтарем розрахований до кінця 2026 року.