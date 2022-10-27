Видання Football Insider повідомило, що після матчу проти Селтіка Мудрик погодився на свій перехід в англійський Ньюкасл. Начебто агенти клубу з АПЛ були присутні на поєдинок Ліги чемпіонів у Глазго.
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Також не проти бачити українського футболіста у складі своєї команди був сам головний тренер "сорок".
Після поєдинку Ліги чемпіонів Мудрик відреагував на інформацію про своє погодження на переїзд в Англію. Михайла дав коротку відповідь, яка дала зрозуміти, що Football Insider висвітлили брехню.
Дезінфа,
– відповів Мудрик.
Дивно було б погоджувати на пропозицію Ньюкасла, якщо за футболістом Шахтаря стежать топові клуби Європи, серед яких можна виділити лондонський Арсенал.
Нагадаємо, що Мудрик став автором єдиного голу Шахтаря у матчі проти Селтіка. Також Михайло міг додати у свій актив результативний асист, якби Данило Сікан із вбивчої позиції влучив по воротах.