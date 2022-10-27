Издание Football Insider сообщило, что после матча против Селтика Мудрик согласился на свой переход в английский Ньюкасл. Вроде бы агенты клуба по АПЛ присутствовали на поединке Лиги чемпионов в Глазго.
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Также не прочь видеть украинского футболиста в составе своей команды был сам главный тренер "сорок".
После поединка Лиги чемпионов Мудрик отреагировал на информацию о своем согласовании на переезд в Англию. Михаила дал краткий ответ, давший понять, что Football Insider осветили ложь.
Дезинфа,
– ответил Мудрик.
Удивительно было бы согласовывать предложение Ньюкасла, если за футболистом Шахтера следят топовые клубы Европы, среди которых можно выделить лондонский Арсенал.
Напомним, что Мудрик стал автором единственного гола Шахтера в матче против Селтика. Также Михаил мог добавить в свой актив результативный ассист, если бы Даниил Сикан с убийственной позиции попал по воротам.