Издание Football Insider сообщило, что после матча против Селтика Мудрик согласился на свой переход в английский Ньюкасл. Вроде бы агенты клуба по АПЛ присутствовали на поединке Лиги чемпионов в Глазго.

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Также не прочь видеть украинского футболиста в составе своей команды был сам главный тренер "сорок".

После поединка Лиги чемпионов Мудрик отреагировал на информацию о своем согласовании на переезд в Англию. Михаила дал краткий ответ, давший понять, что Football Insider осветили ложь.

Дезинфа,

– ответил Мудрик.

Удивительно было бы согласовывать предложение Ньюкасла, если за футболистом Шахтера следят топовые клубы Европы, среди которых можно выделить лондонский Арсенал.

Напомним, что Мудрик стал автором единственного гола Шахтера в матче против Селтика. Также Михаил мог добавить в свой актив результативный ассист, если бы Даниил Сикан с убийственной позиции попал по воротам.

Факт по статистике! В 11 сыгранных матчах левый вингер забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Контракт Мудрика с Шахтером рассчитан до конца 2026 года.