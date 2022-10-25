У ці хвилини Шахтар проводить матч 5 туру Ліги чемпіонів 2022-2023. Команда Ігора Йовічевіча грає на виїзді проти Селтіка у Глазго, пише 24 канал.
Слідкуйте з нами Селтік – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Перший тайм виявився за шотландцями. Після помилки в обороні гостей відзначився Якумакіс. Однак після перерви Шахтар підтиснув суперника і вже на 58 хвилині зрівняв рахунок.
"Гірникам" вдалась ефективна контратака. Сікан, який вийшов на заміну, відпасував в центрі поля на Мудрика. Вінгер на швидкості добіг до карного майданчика суперника, змістився в центр і завдав видовищного пострілу здалека. Харт виявився неготовий до цього.
Відео голу Мудрика:
Після чотирьох турів "гірники" займають третю сходинку в групі F. Команда Ігора Йовічевіча на бал відстає від Лейпцига та на чотири випереджає Селтік. Нічия у сьогоднішньому матчі гарантує українцям вихід у євровесну.
Турнірна таблиця групи F
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
|Лейпциг
|2
|0
|2
|6:7
|6
|3
|Шахтар
|1
|2
|1
|7:5
|5
|4
|Селтік
|0
|1
|3
|2:9
|1