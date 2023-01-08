Тренер Челсі дзвонив до Мудрика: залишилось вдарити по руках із Шахтарем

Челсі включилось у боротьбу за Михайла Мудрика. Директор із футболу у Шахтарі Даріо Срна вже навіть з'їздив у Лондон, щоб провести перемовини з "аристократами".

За інформацією джерела, головний тренер Челсі Грем Поттер контактував із Михайлом Мудриком. Наставник розповів лівому вінгеру потенційну роль, яку він планує відвести футболіст, якщо той погодиться перейти у Челсі.

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Челсі серйозно налаштоване на Мудрика

Деталі розмови не повідомляють. Також у ЗМІ немає жодної інформації про зустріч Даріо Срни з представниками "аристократів".

Раніше теж була ідентична інформація, що Мудрик мав розмову й з головним керманичем Арсенала Мікелем Артетою.

47-річний Грем Поттер лише у вересні 2022 року очолив Челсі, з яким підписав 5-річний контракт до кінця червня 2027 року.

Цікаво, що раніше Мудрик був налаштований лише на переїзд в Арсенал. Українізація лівого флангу "канонірів" перебуває під загрозою зриву. Адже Шахтар відхиляє пропозиції лондонців, які не готові платити за Михайла 100 мільйонів.

Челсі теж не зможе викласти таку космічну суму за 21-річного лівого вінгера.