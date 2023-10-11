Взимку 2023 року Шахтар здійснив рекордний трансфер в історії УПЛ. Донецький клуб продав у Челсі вінгера Михайла Мудрика за 70 мільйонів євро.

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Ще близько 30 мільйонів "гірники" можуть отримати в якості бонусів. Президент Шахтаря Рінат Ахметов висловив свою думку щодо продажу вінгера в АПЛ.

Цього сезону Шахтар не лише перемагав на полі, а й добивався нових досягнень поза його межами. Перехід Михайла Мудрика до Челсі став рекордним трансфером в історії клубу та українського футболу загалом. Маю подвійні почуття щодо цього переходу. З одного боку, я не хочу втрачати сильних футболістів, які можуть дати багато користі Шахтарю. З іншого, я радію, що вихованець нашої академії, молодий український гравець виступає в найсильнішому футбольному чемпіонаті планети АПЛ. Наші гравці можуть і повинні бути серед найкращих у світі. І я вірю, що в Михайла все вийде, що завдяки таланту, помноженому на наполегливу працю, він досягне всіх можливих спортивних вершин, підкорить футбольну Європу та втілить свої мрії. Частину коштів від трансферу я вирішив спрямувати на проєкт підтримки захисників Маріуполя "Серце Азовсталі", який допомагає майже 10 тисячам захисників міста та членам їхніх родин,

– йдеться у заяві Ахметова.

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Нагадаємо, що Мудрик є вихованцем Шахтаря, за який виступає з 2018 року з перервою на оренди в Арсенал Київ та Десну. У 44 матчах Михайло відзначився 12 голами за "гірників" та двічі став чемпіоном України.

Правда, в Челсі поки українець не сильно вражає. За 2023 рік Мудрик провів 25 у футболці лондонців, записавши на свій рахунок лише один гол та два асисти.