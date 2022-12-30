"Купіть Шахтар": фанат дав кумедну пораду Арсеналу, як підписати Мудрика

Лондонський Арсенал ніяк не може домовитись із Шахтарем по трансферу Михайла Мудрика. "Гірники" незадоволені фінансовою частиною, яку пропонує клуб АПЛ.

У донецькому клубі неодноразово порівнюють трансфер Мудрика із 100-мільйонними переходами інших зірок футболу. Натомість Арсенал готовий віддати за Михайла 40 мільйонів євро плюс 20 мільйонів бонусами. Але таку пропозицію "гірники" вже відхилили.

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Хитра схема від уболівальника Арсенала

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін натякнув, що трансфер лівого вінгера у Лондон може не відбутись цієї зими, якщо Арсенал не підійме суму пропозиції.

Лондонці серйозно налаштовані "добити" український клуб та вмовити їх віддати талановитого футболіста. Один із уболівальників Арсенала відповів на інсайд від Фабріціо Романо, давши кумедну пораду клубу, як підписати Михайла.

Шахтар хоче 100 мільйонів євро за Мудрика, коли їх вся команда коштує 115 мільйонів євро. Просто купіть клуб, заберіть звідти Мудрика і знову продайте клуб за 50 мільйонів євро. Проблема вирішена,

– запропонував уболівальник "канонірів".

Цікаво, чим закінчиться сага трансферу Мудрика в Арсенал.