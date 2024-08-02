Довбик вперше звернувся до уболівальників після переходу у Рому

Вдень 2 серпня італійська Рома офіційно оголосила про підписання Артема Довбика. Сага із переходом українського форварда закінчилась.

Італійський клуб не повідомив деталей контракту. За інформацією ЗМІ, Артем Довбик повинен був укласти довготривалу угоду на 5 років.

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Перші слова Довбика у Ромі

У Ромі українець обрав 11-й номер. Артем вперше звернувся до уболівальників клубу із Серії А. Довбик не приховує радісних емоцій від цього трансферу.

Уболівальники Роми, привіт. Я щасливий бути тут, щасливий приєднатися до цього неймовірного клубу. Давай, Рома, давай,

– сказав український форвард.

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Були інсайди, що Жирона заробить на цьому трансфері 32-33 мільйони євро. Плюс 5-6 мільйонів будуть у вигляді бонусів. Також іспанський клуб отримає 10% від наступного трансферу українського нападника. Довбик же отримуватиме у новому клубі 3 мільйони євро на рік без урахування бонусів.

Нагадаємо, що Рома у сезоні-2024/2025 виступатиме у Лізі Європи. Італійський клуб є переможцем Ліги конференцій сезону-2021/2022.