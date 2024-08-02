Італійський клуб не повідомив деталей контракту. За інформацією ЗМІ, Артем Довбик повинен був укласти довготривалу угоду на 5 років.

До теми Буде підкорювати італійську Серію А: Артем Довбик став гравцем Роми

Перші слова Довбика у Ромі

У Ромі українець обрав 11-й номер. Артем вперше звернувся до уболівальників клубу із Серії А. Довбик не приховує радісних емоцій від цього трансферу.

Уболівальники Роми, привіт. Я щасливий бути тут, щасливий приєднатися до цього неймовірного клубу. Давай, Рома, давай,

– сказав український форвард.

Довбик звернувся до фанів Роми: дивіться відео

Були інсайди, що Жирона заробить на цьому трансфері 32-33 мільйони євро. Плюс 5-6 мільйонів будуть у вигляді бонусів. Також іспанський клуб отримає 10% від наступного трансферу українського нападника. Довбик же отримуватиме у новому клубі 3 мільйони євро на рік без урахування бонусів.

Нагадаємо, що Рома у сезоні-2024/2025 виступатиме у Лізі Європи. Італійський клуб є переможцем Ліги конференцій сезону-2021/2022.