Итальянский клуб не сообщил деталей контракта. По информации СМИ, Артем Довбик должен был заключить долговременное соглашение на 5 лет.

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Первые слова Довбика в Роме

В Роме украинец выбрал 11-й номер. Артем впервые обратился к болельщикам клуба из Серии А. Довбык не скрывает радостных эмоций от этого трансфера.

Болельщики Ромы, привет. Я счастлив быть здесь, счастлив присоединиться к этому невероятному клубу. Давай, Рома, давай,

– сказал украинский форвард.

Довбик обратился к фанам Ромы: смотрите видео

Были инсайды, что Жирона заработает на этом трансфере 32-33 миллиона евро. Плюс 5-6 миллионов будут в виде бонусов. Также испанский клуб получит 10% от следующего трансфера украинского нападающего. Довбик же будет получать в новом клубе 3 миллиона евро в год без учета бонусов.

Напомним, что Рома в сезоне-2024/2025 будет выступать в Лиге Европы. Итальянский клуб является победителем Лиги конференций сезона-2021/2022.