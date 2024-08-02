27-річний нападник змінив сонячну Іспанію на експресивну Італію. Артем Довбик підписав контракт із римлянами на 5 років.

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Переїзд в Італію

Український футболіст був близьким до того, аби продовжити свої виступи в Іспанії. Але із переходом у мадридське Атлетіко не склалось. Тому усі дороги вели у Рим.

Рома у минулому сезоні-2023/2024 посіла 6-те місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 63 бали. "Вовки" зіграють у Лізі Європи-2024/2025.

Наразі римський клуб готується до нового сезону, який розпочнеться для них 18 серпня. У цей день Рома зіграє на виїзді проти Кальярі.

Нагадаємо, що 30 липня інший форвард збірної України Роман Яремчук теж змінив клубну прописку, перебравшись у грецький Олімпіакос.

Кар'єра Довбика у Жироні