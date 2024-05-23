Готові віддати шалені гроші: Барселона полює на одного з українців у Жироні
Джерело:El Nacional
За Артемом Довбиком продовжують спостерігати європейські гранди. Тепер і Барселона виявила бажання підписати українця.
Нещодавно з'явилась інформація, що Жирона готова продати Артема Довбика і навіть встановила суму трансферу. Окрім Наполі, Ювентуса і Мілану, відтепер ще й Барселона готова відкрити полювання на українця.
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Барселона готова задовольнити забаганки Жирони
Керівництво "синьо-гранатових" планує запропонувати обмін кількох своїх гравців на Артема Довбика. Барселона готова віддати Вітора Роке, Феррана Торреса та Ансу Фаті.
Однак, якщо Жирона відмовиться від такої пропозиції, то "синьо-гранатові" готові заплатити запропоновану суму трансферу попри фінансові проблеми у клубі.
Найближчим часом між Жироною та Барселоною мають відбутися перемовини.Довідка. У сезоні-2023/2024 Артем Довбик зіграв за Жирону 40 матчів, у яких забив 22 голи та віддав 9 результативних передач.
Нагадаємо, що є інформація, що у трансфері Артема Довбика були порушення деяких фінансових домовленостей. Через це Жирона може залишитись без єврокубків, а агент українця ризикує втратити статус ФІФА.