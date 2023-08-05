Бракує 10 мільйонів: Бенфіка розпочала торги за Трубіна, Шахтар поки не в захваті

Португальська Бенфіка серйозно увімкнулась у боротьбу за Анатолія Трубіна. Лісабонський клуб зробив першу пропозицію, яка далека від ідеальної для Шахтаря.

Боротьба за 22-річного українського голкіпера стартувала із пропозиції у 12 мільйонів євро. Однак ця сума далека від тієї, яку хочуть виручити "гірники" за свого голкіпера.

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Шахтар хоче заробити на трансфері Анатолія Трубіна не менше 22-х мільйонів євро. А це майже на половину більше, аніж запропонували "орли".

Така ж трансферна вартість Трубіна на порталі Transermarkt . Анатолій є найдорожчим футболістом УПЛ.

Бенфіка з запропоновані гроші може отримати лише 50% прав на футболіста збірної України. Але це явно не те, що хоче отримати лісабонський клуб при здійсненні цього трансферу.

Трубін є пріоритетом португальського колективу, який відмовився від трансферу іншого українського воротаря Андрія Луніна. Хоча тут "орлам" було б легше домовитись із Реалом, який хотів за Андрія 8 мільйонів євро.

Нагадаємо, що у ЗМІ є дуже багато чуток про зацікавленість Інтера та навіть про домовленість "нерадзуррі" із Трубіним щодо майбутньої співпраці. Однак італійський клуб, як і Бенфіка, не може потягнути фінансові апетити "гірників". Інтер не готовий віддавати більше, як 12 мільйонів за Анатолія. Така пропозиція топ-клубу Італії не влаштовує Шахтар.

До того всього ще й "гірники" покарали свого голкіпера за такі ймовірні домовленості. Трубін вже другий поспіль матч УПЛ сидить у запасі. Замість нього у воротах Шахтаря стоїть Дмитро Різник.

Анатолій відмовляється підписувати новий контракт з донеччанами. У Шахтарі підозрюють, що Трубін домовився з Інтером про безплатний трансфер наступного літа 2024, коли й спливає чинна угода футболіста з донецьким клубом.

Тепер у цю боротьбу вступила ще й Бенфіка. Футбольний трикутник для Трубіна, де лише хтось один буде переможцем.

Відзначимо, що свого часу за Бенфіку вже виступав український форвард Роман Яремчук. Однак нападник не зміг закріпитись в основі та повернувся грати у Бельгію.

Бенфіка ж у минулому сезоні стала чемпіоном Португалії, набравши 87 балів у 34-х турах. Вже 9 серпня "орли" проведуть свій перший матч нового сезону, коли у фіналі Суперкубка країни позмагається за трофей із Порту.