Борьба за 22-летнего украинского голкипера стартовала с предложения в 12 миллионов евро. Однако эта сумма далека от той, которую хотят выручить горняки за своего голкипера.

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На горизонте Интера появился солидный соперник

Шахтер хочет заработать на трансфере Анатолия Трубина не менее 22 миллионов евро. А это почти на половину больше, чем предложили "орлы".

Любопытно! Такая же трансферная стоимость Трубина на портале Transermarkt. Анатолий является самым дорогим футболистом УПЛ.

Бенфика из предложенных денег может получить лишь 50% прав на футболиста сборной Украины. Но это явно не то, что хочет получить лиссабонский клуб при совершении этого трансфера.

Трубин является приоритетом португальского коллектива, отказавшегося от трансфера другого украинского вратаря Андрея Лунина. Хотя здесь орлам было бы легче договориться с Реалом, который хотел за Андрея 8 миллионов евро.

Напомним, что в СМИ очень много слухов о заинтересованности Интера и даже о договоренности "нерадзурри" с Трубиным относительно будущего сотрудничества. Однако итальянский клуб, как и Бенфика, не может увлечь финансовые аппетиты "горняков". Интер не готов отдавать более 12 миллионов за Анатолия. Такое предложение топ-клуба Италии не устраивает Шахтер.

К тому же еще и "горняки" наказали своего голкипера за такие вероятные договоренности. Трубин уже второй матч УПЛ сидит в запасе. Вместо него в воротах Шахтера стоит Дмитрий Ризник.

Анатолий отказывается подписывать новый контракт с дончанами. В Шахтере подозревают, что Трубин договорился с Интером о бесплатном трансфере следующим летом 2024 года, когда и заканчивается действующее соглашение футболиста с донецким клубом.

Теперь в эту борьбу вступила и Бенфика. Футбольный треугольник для Трубина, где только один будет победителем.

Отметим, что за Бенфику уже выступал украинский форвард Роман Яремчук. Однако нападающий не смог закрепиться у основания и вернулся играть в Бельгию.

К слову. Бенфика же в прошлом сезоне стала чемпионом Португалии, набрав 87 баллов в 34 турах. Уже 9 августа "орлы" проведут свой первый матч нового сезона, когда в финале Суперкубка страны сразится за трофей из Порту.