В останній день трансферного вікна у бельгійській Лізі Жупіле аутсайдер першості Вестерло підписав гравця київського Динамо та збірної України Сергія Сидорчука. Уродженець Запоріжжя віддав 10 років кар'єри столичному клубу.
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Багаторічний капітан Динамо підписав трирічний контракт з Вестерло. Досвідчений хавбек допомагатиме новій команді зберегти прописку в елітному дивізіоні.
У коментарі ТаТоТаке президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував трансфер Сергія Сидорчука.
Динамо не заробить на цьому трансфері великих грошей. Але справа не у вартості гравця, а в тому, що я не міг відмовити людині, яка впродовж десяти років вірою та правдою служила команді й була її капітаном. Сергій заслужив право спробувати себе в європейському футболі. А ми виростили йому зміну – є молодий Бражко, досвідченіші Андрієвський та Шепелєв. Усі сторони залишаться задоволеними,
– розповів Суркіс.
Варто відзначити, що у Сидорчука не буде проблем із перетином державного кордону. Сергій разом із дружиною виховують чотирьох дітей.
Нагадаємо, що Сергій Сидорчук був провідним гравцем та капітаном Динамо. У його активі 327 матчів та 21 гол в усіх турнірах за столичний клуб. З "біло-синіми" Сидорчук виграв 3 титули чемпіона країни, 3 національні Кубки та 3 Суперкубки країни.
Що відомо про Вестерло
- Новий клуб Сидорчука представляє однойменне невеличке місто у Бельгії.
- Починаючи із сезону 1997/98 "Кемпеніри" грають в елітному дивізіоні.
- Єдиним трофеєм клубу є Кубок Бельгії 2001 року.
- Після 6 зіграних матчів сезону-2023/24 новий клуб Сидорчука займає передостанню сходинку в Лізі Жупіле, маючи в своєму активі лише одне очко.
- У складі Вестерло виступає уродженець Дніпра Роман Нойштедтер, який прийняв російське громадянство та грав за збірну цієї терористичної держави.
- У різні роки у складі Вестерло грали троє українських легіонерів: Олег Ящук, Олександр Яковенко, Сергій Омелянович.