Тоттенхем переміг у першому ж матчі після відставки Моурінью: відео

Лондонський Тоттенхем 21 квітня здобув першу перемогу після відставки головного тренера Жозе Моурінью. Під керівництвом 29-річного Раяна Мейсона "шпори" здолали Саутгемптон у 29 турі англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Тоттенхем – Саутгемптон 2:1

Голи: Бейл, 60, Сон, 90 – Інгс, 30

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Уже на старті матчу "святі" мали шанс вийти вперед. Після навісу у штрафний Салісу пробив головою по центру, але Льоріс відбив м'яч. На добиванні був Інгс, але Льоріс потягнув і його удар з близької відстані.

Все ж Саутгемптон зумів приголомшити "шпор" на старті гри. Відразу після кутового Інгс спрямував м'яч ударом головою у дальній кут!

Тоттенхему вдалося відігратися тільки після перерви. На 60 хвилині Гарет Бейл отримав м'яч у штрафному та красивим ударом поцілив у верхній кут.

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Тоттенхем зумів вирвати перемогу на 90 хвилині. Арбітр призначив пенальті у ворота Саутгемптона. Сон не схибив з позначки і встановив підсумковий результат 2:1.

Після 33 матчів Тоттенхем набрав 53 очки і посідає 6 місце. Від топ-4 лондонців відділяє 2 очки. Натомість Саутгемптон утримує 14 місце.

Тоттенхем – Саутгемптон відеоогляд