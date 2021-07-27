Тоттенхем продав гравця збірної Бельгії у катарський клуб

Футболіст збірної Бельгії Тобі Алдервейрелд несподівано змінив клубну прописку. Захисник продовжить кар'єру у чемпіонаті Катару.

Алдервейрелд покинув АПЛ після 6 років

Тоттенхем офіційно оголосив про перехід захисника Тобі Алдервейрелда у катарський клуб Аль-Духайль.

Варте уваги Тоттенхем дав добро: Кейн у МанСіті стане найбагатшим гравцем АПЛ

Катарський клуб заплатив Тоттенхему 15,2 мільйона євро за 32-річного гравця.