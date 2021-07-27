Тоттенхем продав гравця збірної Бельгії у катарський клуб
27 липня 2021 , 16:56Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Тоттенхема
Футболіст збірної Бельгії Тобі Алдервейрелд несподівано змінив клубну прописку. Захисник продовжить кар'єру у чемпіонаті Катару.
Алдервейрелд покинув АПЛ після 6 років
Тоттенхем офіційно оголосив про перехід захисника Тобі Алдервейрелда у катарський клуб Аль-Духайль.
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Катарський клуб заплатив Тоттенхему 15,2 мільйона євро за 32-річного гравця.
- Бельгієць перейшов у Тоттенхем у 2015 році з мадридського Атлетіко. За даними Transfermarkt, "шпори" заплатили за бельгійця 16 мільйонів євро.
- Разом з Атлетіко Алдервейрелд ставав чемпіоном Іспанії. До того Алдервейрелд виступав за англійський Саутгемптон та амстердамський Аякс.
- У складі Аякса Тобі тричі вигравав чемпіонат Нідерландів. За 6 років у складі Тоттенхема Алдервейрелд провів 236 матчів.