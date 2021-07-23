Стане одноклубником Зінченка
Президент Тоттенхема Деніел Леві дав добро на трансфер найкращого бомбардира клубу. Манчестер Сіті прийдеться викласти за футболіста аж 187 мільйонів євро.
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Відзначимо, що у Кейна є чинний контракт із Тоттенхемом, який розрахований до кінця червня 2024 року. За даними Transfermarkt, його перехід оцінюють у 120 мільйонів євро.
У новому клубі Гаррі Кейн отримуватиме 467 тисяч євро. Така зарплата зробить 27-річного гравця атаки найбільш високооплачуваним футболістом АПЛ. Нападник переплюне свого майбутнього одноклубника Кевіна Де Брюйне. Бельгієць заробляє 385 тисяч фунтів.
Кар'єра Кейна у Тоттенхемі
- Футболіст виступає за "шпор" із 2013 року, коли перейшов із Лестера. Хоча сам Гаррі – вихованець Тоттенхема. За клуб провів з 2011 року 336 матчів, у яких наколотив 221 гол та віддав 47 асистів.
- У сезон-2020/2021 зіграв 49 поєдинків, у яких забив 33 м'ячі та зробив 17 гольових передач на партнерів по команді. Завдяки такій результативності став найкращим бомбардиром та асистентом чемпіонату Англії.