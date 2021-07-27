Алдервейрелд покинул АПЛ после 6 лет
Тоттенхэм официально объявил о переходе защитника Тоби Алдервейрелда в катарский клуб Аль-Духайль.
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Катарский клуб заплатил Тоттенхэму 15,2 миллиона евро за 32-летнего игрока.
- Бельгиец перешел в Тоттенхэм в 2015 году из мадридского Атлетико. По данным Transfermarkt, "шпоры" заплатили за бельгийца 16 миллионов евро.
- Вместе с Атлетико Алдервейрелд становился чемпионом Испании. до того Алдервейрелд выступал за английский Саутгемптон и амстердамский Аякс.
- В составе Аякса Тоби трижды выигрывал чемпионат Нидерландов. За 6 лет в составе Тоттенхэма Алдервейрелд провел 236 матчей.