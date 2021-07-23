Тоттенхем дав добро: Кейн у МанСіті стане найбагатшим гравцем АПЛ

Один із найкращих нападників Гаррі Кейн покине Тоттенхем. "Шпори" дали згоду на перехід футболіста у Манчестер Сіті.

Стане одноклубником Зінченка

Президент Тоттенхема Деніел Леві дав добро на трансфер найкращого бомбардира клубу. Манчестер Сіті прийдеться викласти за футболіста аж 187 мільйонів євро.

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Відзначимо, що у Кейна є чинний контракт із Тоттенхемом, який розрахований до кінця червня 2024 року. За даними Transfermarkt, його перехід оцінюють у 120 мільйонів євро.

У новому клубі Гаррі Кейн отримуватиме 467 тисяч євро. Така зарплата зробить 27-річного гравця атаки найбільш високооплачуваним футболістом АПЛ. Нападник переплюне свого майбутнього одноклубника Кевіна Де Брюйне. Бельгієць заробляє 385 тисяч фунтів.

Кар'єра Кейна у Тоттенхемі