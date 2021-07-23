Станет одноклубником Зинченко
Президент Тоттенхэма Дэниел Леви дал добро на трансфер лучшего бомбардира клуба. Манчестер Сити придется выложить за футболиста аж 187 миллионов евро.
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Отметим, что у Кейна есть действующий контракт с Тоттенхэмом, который рассчитан до конца июня 2024 года. По данным Transfermarkt, его переход оценивают в 120 миллионов евро.
В новом клубе Гарри Кейн будет получать 467 тысяч евро. Такая зарплата сделает 27-летнего игрока атаки самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ. Нападающий переплюнет своего будущего одноклубника Кевина Де Брюйне. Бельгиец зарабатывает 385 тысяч фунтов.
Карьера Кейна в Тоттенхэме
- Футболист выступает за "шпор" с 2013 года, когда перешел из Лестера. Хотя сам Гарри – воспитанник Тоттенхэма. За клуб провел с 2011 года 336 матчей, в которых наколотил 221 гол и отдал 47 ассистов.
- В сезоне-2020/2021 сыграл 49 матчей, в которых забил 33 мяча и сделал 17 голевых передач на партнеров по команде. Благодаря такой результативности стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Англии.