Станет одноклубником Зинченко

Президент Тоттенхэма Дэниел Леви дал добро на трансфер лучшего бомбардира клуба. Манчестер Сити придется выложить за футболиста аж 187 миллионов евро.

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Отметим, что у Кейна есть действующий контракт с Тоттенхэмом, который рассчитан до конца июня 2024 года. По данным Transfermarkt, его переход оценивают в 120 миллионов евро.

В новом клубе Гарри Кейн будет получать 467 тысяч евро. Такая зарплата сделает 27-летнего игрока атаки самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ. Нападающий переплюнет своего будущего одноклубника Кевина Де Брюйне. Бельгиец зарабатывает 385 тысяч фунтов.

Карьера Кейна в Тоттенхэме