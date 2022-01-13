Челсі у другому матчі обіграв Тоттенхем, ставши першим фіналістом Кубка англійської ліги: відео

В Англії визначився перший фіналіст Кубка Ліги. Челсі і в другому матчі був сильнішим за Тоттенхем в лондонському дербі і побореться за трофей.

Тоттенхем – Челсі 0:1

Гол: Рюдіґер, 18

До слова Реал забив Барселоні 3 голи і тільки в додатковий час вибив із Суперкубка Іспанії: відеоогляд

Єдиний гол забив Антоніо Рюдіґер на 18-й хвилині зустрічі. Рюдігер виграв повітря у штрафному майданчику Тоттенхема, випередив П'єрлуїджі Голліні у боротьбі за м'яч і ударом від перекладини вразив ціль. Асистував йому Мейсон Маунт.

На 41-й хвилині та на 57-й хвилині головний арбітр матчу після перегляду відеоповтору скасував два пенальті, призначені у ворота Челсі. На 63-й хвилині Гаррі Кейн відправив м'яч у ворота гостей. Але втретє у цій грі Дін втрутився у те, що відбувається на полі, за допомогою повторів у ВАР-центрі зафіксувавши офсайд.

У першому матчі Челсі також святкував перемогу з рахунком 2:0. Суперник "синіх" у фіналі турніру визначиться у протистоянні Ліверпуля та Арсеналу. Свій перший матч команди зіграють 13 січня.

Тоттенхем – Челсі відеоогляд