Барселона – Реал 2:3
Голи: Л. Де Йонг, 41, Фаті, 84 – Вінісісус, 25, Бензема, 72, Вальверде, 98
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Наставник Барселони Хаві вперше зустрічався з Реалом в "Ель Класіко" як тренер. Каталонці від стартового свистка вирішили грати першим номером, коли Реал діяв на контратаках.
За стартові 20 хвилин "вершкові" змарнували декілька перспективних контратак. Гравці Реала невимушено працювали з м'ячем та легко розрізали захист суперника.
Логічний гол Реала
У підсумку на 25-й хвилині Реал вийшов вперед. Барселона невдало вийшла з оборони, після чого Бензема перехопив м'яч і красивим пасом вивів Вінісіуса віч-на-віч з тер Штегеном. Бразилець легко переграв голкіпера потужним ударом – 0:1!
Відео голу Вінісіуса
Барселона вперше огризнулася на 30-й хвилині: Дембеле навісив у штрафний на Люка де Йонга, який безхитрісним ударом головою спрямував м'яч у руки Куртуа. Через декілька хвилин ситуація повторилася.
Камбек Барселони
Після пропущеного голу Реал сів у захист і дозволив Барселоні зрівняти рахунок. Каталонці відзначилися курйозним голом: Мілітао вибивав м'яч після прострілу Дембеле і влучив у Люка Де Йонга. Після цього м'яч залетів під стійку воріт – 1:1.
Відео голу Люка Де Йонга
Каталонці жвавіше розпочали другий тайм, створивши декілька напівмоментів. Однак найбільш гострий момент на старті тайму мав Реал: Бензема поцілив у дальню стійку з меж штрафного.
Перестрілка наприкінці матчу
На 75-й хвилині Бензема таки відзначився голом. Спершу Менді легко залишив позаду Алвеса та прострілив на Каріма. Той прийняв м'яч та завдав удару, який тер Штеген парирував.
Після цього м'яч опинився у Карвахаля, який знову прострілив на Бензема і той з другої спроби відзначився голом.
Відео голу Бензема
До закінчення матчу було близько шести хвилин, проте Барселона встигла відігратися. Черговий навіс у штрафний "вершкових" закінчився голом Фаті – далеко не найвищий футболіст у складі обох команд.
Відео голу Фаті
Переможний гол
Команди не змогли визначити сильнішого в основний час, тому провели на полі ще пів години. На 98-й хвилині Реал втретє в матчі вийшов вперед завдяки черговій контратаці.
"Вершкові" вибігли в атаку четверо проти двох і простріл Родріго у штрафний закінчився голом Вальверде. Саме цей м'яч приніс мадридцям важку перемогу та вихід у фінал.
Відео голу Вальверде