У неділю, 6 грудня, Тоттенхем зіграв домашній поєдинок з Арсеналом у рамках 11-го туру АПЛ. Господарі впевнено перемогли команду Мікаеля Артети.

Тоттенхем – Арсенал 2:0

Голи: Сон, 13, Кейн, 45+1

Домінування господарів

Команди на досить непоганих швидкостях розпочали поєдинок. Арсенал мав більше атак, але не зуміли довести їх до омріяного результату. Натомість забив Тоттенхем, пише 24 канал.

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Зовсім вільний Сон отримав передачу від оборонців суперника та сповна скористався цим моментом. Він з-за меж штрафного потужно пробив у ворота Арсеналу – голкіпер Лено не очікував такого пострілу від суперника – 1:0.

Гол Сона

Хойб'єрг зіграв на добиванні за межами штрафного майданчика, пробивши здалеку під поперечину воріт, але воротар здійснив сейв.

Тірні змарнував чудову нагоду, невдало виконавши останній пас у штрафний майданчик, який заблокували захисники.

Наприкінці першого тайму Сон відпасував у штрафний майданчик. Кейн відгукнувся на цю передачу та потужним ударом надіслав м’яч у сітку рикошетом від перекладини – 2:0.

Як Кейн подвоїв рахунок

Спокійний тайм

Лаказетт знайшов трохи вільного простору неподалік 11-метрової позначки та високо вистрибнув назустріч подачі зі штрафного. Він пробив головою по центру воріт, але голкіпер Льоріс не дозволив м'ячу потрапити в сітку.

Ор'є спробував виконати передачу врозріз між захисниками в ту зону в якій чатував Бергвейн. Він міг вийти віч-на віч із воротарем, але один з гравців суперника зумів ліквідувати небезпеку.

У середині другого тайму воротар Льоріс видав неймовірний сейв. Лаказетт пробив головою, замикаючи точний простріл у штрафний майданчик. Він завдавав удару, але голкіпер врятував ворота.

Поперечна передача пролетіла повз голкіпера, яку замкнув Сака, перебуваючи перед порожніми воротами. Але якимось дивом пробив головою повз ворота. Це була реальна нагода скоротити рахунок.

Команди намагались створити бодай щось небезпечне, але так і не вдалось. Фінальний свисток судді зафіксував рахунок зустрічі – 2:0 на користь Тоттенхема.