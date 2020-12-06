У суботу, 5 грудня, Барселона зіграла з Кадісом у рамках 12-го туру Ла Ліги. Каталонці неочікувано поступились на виїзді.

Кадіс – Барселона 2:1

Голи: Хіменес, 8, Негредо, 63, Алькала, 57 (авт.)

Несподіваний початок

У цій зустрічі явним фаворитом були саме гості з Каталонії. Щоправда, ні гра Барселони, ні Реала не схожа сама на себе. Лідери Ла Ліги перебувають у якійсь глибокій ямі, пише 24 канал.

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Перед матчем Кадіс несподівано розташовувався вище у турнірній таблиці – 5 місце, а гості – 7. Саме таке розташування підтвердилось і на початку зустрічі.

Вже на 8-й хвилині господарі несподівано для усіх відкрили рахунок. Хіменес підібрав м'яч у штрафному суперників та без вагань прошив сітку воріт – 1:0. Такого початку точно не очікували футболісти Барселони.

Далі гості розпочали безжально штурмувати ворота Кадіса. Коутінью підхопив ювелірний пас у штрафному майданчику та відправив м'яч над поперечиною воріт

Бретвейт взяв на себе відповідальність пробити по воротах – голкіпер впорався із цим ударом.

Мессі підійшов до м'яча, щоб виконати штрафний – його удар був спрямований саме туди, де стояв воротар.

Перша частина гри завершилась мінімальною перемогою Кадіса 1:0.

Забивали лише господарі

Алькала хотів перехопити небезпечну передачу на суперника, але випадково перевів м'яч у власні ворота – 1:1.

Кадіс дуже швидко знову вийшов вперед у рахунку. Негредо скористався поганою грою Барселони у захисті, вийшов сам на сам з голкіпером та холоднокровно тер Штегена – 2:1.

Далі знову атакували виключно гості. Дест отримав блискучий пас і змарнував чудову нагоду забити.

Аргентинець Мессі прийняв пас-цукерочку та здалеку потужно пробив у дев'ятку, але голкіпер був готовий до такого удару.

Знову активний Мессі повів команду вперед. Нападник підхопив м'яч та майстерно пробив низом по центру воріт. Але воротар видав неймовірний сейв.

Фінальний свисток судді зафіксував рахунок зустрічі – 2:1 на користь Кадіса.

Для каталонців ця поразка стала вже четвертою у 10-ти матчах у Ла Лізі. Цей старт Барселони став найгіршим за останні 33 роки. Вони за 10 турів здобули лише 14 пунктів.

Ще одна неприємність. Барселона вперше з 1991-го року програла Кадісу.

Кадіс – Барселона відеоогляд