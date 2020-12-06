В воскресенье, 6 декабря, Тоттенхэм сыграл домашний поединок с Арсеналом в рамках 11-го тура АПЛ. Хозяева уверенно победили команду Микаэля Артеты.

Тоттенхэм – Арсенал 2:0

Голы: Сон, 13, Кейн, 45 + 1

Доминирование хозяев

Команды на довольно неплохих скоростях начали поединок. Арсенал имел больше атак, но не сумели довести их до желанного результата. Зато забил Тоттенхэм, пишет 24 канал.

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Совершенно свободный Сон получил передачу от защитников соперника и сполна воспользовался этим моментом. Он из-за пределов штрафной мощно пробил в ворота Арсенала – голкипер Лено не ожидал такого выстрела от соперника – 1:0.

Гол Сона

Хойбьерг сыграл на добивании за пределами штрафной, пробив издали под перекладину ворот, но вратарь совершил сейв.

Тирни упустил прекрасную возможность, неудачно выполнив последний пас в штрафную, которую заблокировали защитники.

В конце первого тайма Сон отпасовал в штрафную. Кейн откликнулся на эту передачу и мощным ударом отправил мяч в сетку рикошетом от перекладины – 2:0.

Как Кейн удвоил счет

Спокойный тайм

Лаказетт нашел немного свободного пространства неподалеку от 11-метровой отметки и высоко выпрыгнул навстречу подаче со штрафного. Он пробил головой по центру ворот, но голкипер Льорис не позволил мячу попасть в сетку.

Орье попытался выполнить передачу вразрез между защитниками в ту зону в которой караулил Бергвейн. Он мог выйти один на один с вратарем, но один из игроков соперника сумел ликвидировать опасность.

В середине второго тайма вратарь Льорис выдал невероятный сейв. Лаказетт пробил головой, замыкая точный прострел в штрафную. Он наносил удар, но голкипер спас ворота.

Поперечная передача пролетела мимо голкипера, которую замкнул Сака, находясь перед пустыми воротами. Но каким-то чудом пробил головой мимо ворот. Это была реальная возможность сократить счет.

Команды пытались создать хоть что-то опасное, но так и не удалось. Финальный свисток судьи зафиксировал счет встречи – 2:0 в пользу Тоттенхэма.