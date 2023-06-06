Не найзірковіший із кандидатів: Тоттенгем офіційно представив нового тренера

Лондонський Тоттенгем провів досить посередній сезон-2022/2023, протягом якого двічі змінював тренерів. Жоден з них не переконав, то ж у наступну кампанію команду поведе за собою новий наставник.

Після звільнення Антоніо Конте у березні 2023 року, "Шпор" двічі очолювали тренери з приставкою – виконуючий обов'язки. Спочатку це був Крістіан Стелліні, який протримався лише 4 матчі й був звільнений після ганебної поразки 1:6 від Ньюкасла, а до кінця сезону командою керував Раян Мейсон, закінчивши сезон на восьмому місці в АПЛ.

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Новий тренер вже має досвід вигравати трофеї у Великій Британії

Наступним тренером Тоттенгема став 57-річний Енджі Постекоглу, з яким клуб підписав контракт до 2027 року. Він є першим австралійцем, що тренуватиме команду англійської Прем'єр-ліги.

Попередні два сезони Енджі провів на чолі шотландського Селтіка, з яким двічі тріумфував у чемпіонаті. Президент Тоттенгема Даніель Леві заявив, що новий тренер принесе команді позитивний менталітет переможця, якого так не вистачає його команді.

Енджі надасть команді позитивний менталітет, а також швидкий, атакуючий стиль гри. Він має значний досвід розвитку гравців і розуміння важливості зв’язку з академією – все, що важливо для нашого клубу. Ми раді, що Енджі приєднався до нас, коли ми готуємося до майбутнього сезону",

– йдеться у заяві Тоттенгема.

Що відомо про Енджі Постекоглу