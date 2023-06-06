Після звільнення Антоніо Конте у березні 2023 року, "Шпор" двічі очолювали тренери з приставкою – виконуючий обов'язки. Спочатку це був Крістіан Стелліні, який протримався лише 4 матчі й був звільнений після ганебної поразки 1:6 від Ньюкасла, а до кінця сезону командою керував Раян Мейсон, закінчивши сезон на восьмому місці в АПЛ.
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Новий тренер вже має досвід вигравати трофеї у Великій Британії
Наступним тренером Тоттенгема став 57-річний Енджі Постекоглу, з яким клуб підписав контракт до 2027 року. Він є першим австралійцем, що тренуватиме команду англійської Прем'єр-ліги.
Попередні два сезони Енджі провів на чолі шотландського Селтіка, з яким двічі тріумфував у чемпіонаті. Президент Тоттенгема Даніель Леві заявив, що новий тренер принесе команді позитивний менталітет переможця, якого так не вистачає його команді.
Енджі надасть команді позитивний менталітет, а також швидкий, атакуючий стиль гри. Він має значний досвід розвитку гравців і розуміння важливості зв’язку з академією – все, що важливо для нашого клубу. Ми раді, що Енджі приєднався до нас, коли ми готуємося до майбутнього сезону",
– йдеться у заяві Тоттенгема.
Що відомо про Енджі Постекоглу
- На початку тренерської кар'єри працював зі збірними Австралії різних вікових категорій, у період з 2013 по 2017 рік очолював головну команду країни, з якою виграв 22 з 49-ти матчів.
- Найбільше матчів провів на чолі японської Йокогами – 161 поєдинок, з якою став чемпіоном у 2019 року.
- Міжнарожної слави здобув під час роботи у Селтіку, з яким двічі ставав чемпіоном Шотландії, виграв Кубок та два Кубка ліги.