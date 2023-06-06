После увольнения Антонио Конте в марте 2023 года "Шпор" дважды возглавляли тренеры с приставкой – исполняющий обязанности. Сначала это был Кристиан Стеллини, который продержался всего 4 матча и был уволен после позорного поражения 1:6 от Ньюкасла, а до конца сезона командой руководил Райан Мэйсон, закончив сезон на восьмом месте в АПЛ.
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У нового тренера уже есть опыт выигрывать трофеи в Великобритании
Следующим тренером Тоттенхэма стал 57-летний Энджи Постекоглу, с которым клуб подписал контракт до 2027 года. Он является первым австралийцем, который будет тренировать команду английской Премьер-лиги.
Предыдущие два сезона Энджи провел во главе шотландского Селтика, с которым дважды торжествовал в чемпионате. Президент Тоттенгема Даниэль Леви заявил, что новый тренер принесет команде положительный менталитет победителя, которого так не хватает его команде.
Энджи предоставит команде положительный менталитет, а также быстрый, атакующий стиль игры. У него есть значительный опыт развития игроков и понимание важности связи с академией – все, что важно для нашего клуба. Мы рады, что Энджи присоединился к нам, когда мы готовимся к предстоящему сезону",
– говорится в заявлении Тоттенгема.
Что известно об Энджи Постекоглу
- В начале тренерской карьеры работал со сборными Австралии разных возрастных категорий, в период с 2013 по 2017 год возглавлял главную команду страны, с которой выиграл 22 из 49 матчей.
- Больше всего матчей провел во главе японской Йокогамы – 161 поединок, с которым стал чемпионом в 2019 году.
- Международную славу снискал во время работы в Селтике, с которым дважды становился чемпионом Шотландии, выиграл Кубок и два Кубка лиги.