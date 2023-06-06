После увольнения Антонио Конте в марте 2023 года "Шпор" дважды возглавляли тренеры с приставкой – исполняющий обязанности. Сначала это был Кристиан Стеллини, который продержался всего 4 матча и был уволен после позорного поражения 1:6 от Ньюкасла, а до конца сезона командой руководил Райан Мэйсон, закончив сезон на восьмом месте в АПЛ.

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У нового тренера уже есть опыт выигрывать трофеи в Великобритании

Следующим тренером Тоттенхэма стал 57-летний Энджи Постекоглу, с которым клуб подписал контракт до 2027 года. Он является первым австралийцем, который будет тренировать команду английской Премьер-лиги.

Предыдущие два сезона Энджи провел во главе шотландского Селтика, с которым дважды торжествовал в чемпионате. Президент Тоттенгема Даниэль Леви заявил, что новый тренер принесет команде положительный менталитет победителя, которого так не хватает его команде.

Энджи предоставит команде положительный менталитет, а также быстрый, атакующий стиль игры. У него есть значительный опыт развития игроков и понимание важности связи с академией – все, что важно для нашего клуба. Мы рады, что Энджи присоединился к нам, когда мы готовимся к предстоящему сезону",

– говорится в заявлении Тоттенгема.

Что известно об Энджи Постекоглу