Торнадо перервав футбольний матч: моторошне відео

Футбольні матчі відбуваються практично за будь-якої погоди. Проведенню поєдинків не заважають сніг, дощ та спека. Однак у небесної канцелярії все одно знаходяться аргументи, щоб завадити футбольному дійству.

Небезпечна стихія на футболі

У Болівії мав відбутися футбольний поєдинок. Та перед стартовим свистком раптом на поле "увірвався" височезний вихор з пилюки.

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Футболісти почали тікати, а вихор поглинув предмети, які були на полі. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Вихор на футбольному матчі – відео