Опасная стихия на футболе
В Боливии должен был состояться футбольный поединок. Но перед стартовым свистком внезапно на поле "ворвался" высоченный вихрь из пыли.
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Футболисты начали убегать, а вихрь поглотил предметы, которые были на поле. К счастью, никто из людей не пострадал.
Вихрь на футбольном матче: видео
- Футбольные матчи иногда могут быть прерваны не только из-за погоды. Например, в Англии игру пришлось останавливать из-за взрыва электростанции.
- В то же время в Польше во время поединка на футбольное поле приземлился парашютист. Арбитр "наказал" нарушителя желтой карточкой.