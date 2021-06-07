Приголомшлива подія під час матчу

У місті Раглі, в графстві Стаффордшир, під час матчу регіонального рівня було проведено контрольований вибух на місцевій електростанції. Футболісти та вболівальники на мить зупинились, щоб подивитись на вражаюче дійство.

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На камеру, яка вела зйомку поєдинку місцевих команд, був знятий увесь процес вибуху електростанції. Дивовижні кадри матчу в Англії шокували футбольних фанатів у соцмережах. Щоправда, вибух на місцевій електростанції був контрольований і запланований.

Шокуюче відео події