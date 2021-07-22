Небезпечна стихія на футболі
У Болівії мав відбутися футбольний поєдинок. Та перед стартовим свистком раптом на поле "увірвався" височезний вихор з пилюки.
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Футболісти почали тікати, а вихор поглинув предмети, які були на полі. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Вихор на футбольному матчі – відео
- Футбольні матчі іноді можуть бути перервані не тільки через погоду. Наприклад, в Англії гру довелося зупиняти через вибух електростанції.
- Водночас у Польщі під час поєдинку на футбольне поле приземлився парашутист. Арбітр "покарав" порушника жовтою карткою.