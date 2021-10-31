TopRank підтвердив бій Ломаченко – Коммі: дата та місце проведення поєдинку

Василь Ломаченко повернеться на ринг наприкінці 2021 року. Український боксер 11 грудня проведе бій проти ганця Річарда Коммі.

Дата та місце бою

Промоутерська компанія TopRank офіційно оголосила про поєдинок Василь Ломаченко – Річард Коммі. Боксери вийдуть на ринг 11 грудня 2021 року.

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Протистояння відбудеться у Нью-Йорку. Раніше промоутер Боб Арум повідомляв. що бійці вийдуть на ринг арени "Madison Square Garden". Це буде другий бій українця після фіаско від Теофімо Лопеса.

Річард Коммі теж має у своєму пасиві поразку від Лопеса. Їх бій відбувся у грудні 2019 році у Нью-Йорку. На кону стояв титул чемпіона світу за версією IBF, яким володів Коммі. Річард не зміг впоратись із потужним американцем. У другому раунді Річард зазнав поразки технічним нокаутом.

Двобій з Коммі стане другим для Ломаченка у 2021 році. У червні боксер із України нокаутував японця Масайоші Накатані.