Ломаченко тренується в одному із боксерських залів Лос-Анджелеса.
До теми Ломаченко відправився в США на підготовку до бою з Коммі
Ломаченко – Коммі: перед боєм
- Бій Ломаченко – Коммі відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку.
- Ломаченко та Коммі у 2021 році провели по одному бою. Український боксер в червні переміг Масайоші Накатані, а Коммі ще в лютому здолав Джексона Мартінеса.
- Перед цими боями обоє боксерів провели бої проти Теофімо Лопеса. І обоє програли. Спочатку в грудні 2019 року Коммі програв титул чемпіона IBF в легкій вазі. Після цього Лопес переміг Ломаченка та відібрав в нього чемпіонські пояси за версіями WBC WBA та WBO, ставши абсолютним чемпіоном світу.