Ломаченко тренується в одному із боксерських залів Лос-Анджелеса.

До теми Ломаченко відправився в США на підготовку до бою з Коммі

Ломаченко – Коммі: перед боєм

  • Бій Ломаченко – Коммі відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку.
  • Ломаченко та Коммі у 2021 році провели по одному бою. Український боксер в червні переміг Масайоші Накатані, а Коммі ще в лютому здолав Джексона Мартінеса.
  • Перед цими боями обоє боксерів провели бої проти Теофімо Лопеса. І обоє програли. Спочатку в грудні 2019 року Коммі програв титул чемпіона IBF в легкій вазі. Після цього Лопес переміг Ломаченка та відібрав в нього чемпіонські пояси за версіями WBC WBA та WBO, ставши абсолютним чемпіоном світу.