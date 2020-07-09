Віцепрезидент "Динамо" Євген Красніков підтвердив, що створив у Харкові футбольний клуб "Метал". Красніков, який свого часу працював у харківському "Металісті", розповів про долю клубу та свої плани.

У коментарі "ТаТоТаке" Красніков запевнив, що першочергове завдання "Металу" – це створення дитячої школи.

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"Я дійсно створив у Харкові футбольний клуб "Метал". Але це аматорський клуб. Початкове завдання – створити гарну дитячу школу. Але на цей момент я є віцепрезидент "Динамо", працюю у київському клубі", – заявив Красніков.

Красніков прийме рішення після розмови із Суркісом

Він розповів, що після закінчення нинішнього сезону проведе розмову з президентом "Динамо" Ігорем Суркісом.

45-річний фахівець планує обговорити із Суркісом "Метал" та інші теми.

Ми з ним домовилися, що сезон закінчиться і ми з ним поговоримо на цю тему. І на всі інші. Поки я не переговорю з Ігорем Михайловичем, ніяких рухів робити не буду. А далі будемо дивитися по ситуації,

– сказав Красніков.

Євген не став уточнювати, що він має на увазі під іншими темами. Можливо, йдеться про контракт з "Динамо".

Красніков працює у "Динамо" з 2018-го року. Термін його контракту з київським клубом не відомий.

Що відомо про "Метал"?

"Метал" зареєстрований у жовтні 2019 року за адресою, де розташований ОСК "Металіст" у Харкові.

Клуб планує заявитися на Другу лігу. Головним тренером команди буде ексгравець "Металіста" і "Шахтаря" Олександр Кучер.

Євген Красніков – кінцевий бенефіціар клубу. Статутний капітал – 250 тисяч гривень.