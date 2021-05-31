Топ-ліга, де повинен грати Маліновський: порада Мирона Маркевича

Руслан Маліновський став справжнім лідером Аталанти та привів клуб до срібних нагород у Серії А. Легендарний тренер Мирон Маркевич дав пораду півзахиснику щодо продовження кар'єри.
Клуб, у якому хотіли б бачити Маліновського
Глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич поділився своєю думкою з приводу того, чи варто Руслану Маліновському йти з Аталанти. Італійський клуб вже складно уявити без українського півзахисника.
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Однак Маркевич впевнений, що Руслану для росту потрібно змінювати не лише команду, а й чемпіонат: "Думаю, йому варто кудись йти. Він дуже добре себе проявив. При всій повазі до Аталанти, але це не топ-клуб. Маліновський вже дозрів до того, щоб перейти в один з топ-клубів".
На думку Мирона Богдановича, Маліновський заслуговує грати за лондонське Челсі. Або іншу команду з АПЛ. Цікаво, що лондонський клуб проявляв інтерес до футболіста.
Зараз в українського гравця є чинний контракт із італійським клубом, який розрахований до кінця червня 2023 року. На Transfermarkt різко зросла вартість Маліновського – з 21 до 30 мільйонів євро. Завдяки цьому Руслан став найдорожчим футболістом збірної України на Євро-2020.
- У сезоні-2020/2021 Руслан став справжнім лідером команди, особливо це було видно у другій частині чемпіонату. За Аталанту Маліновський зіграв 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав 11 асистів. Футболіст збірної України став найкращим асистентом Серії А.
- Хоча спеціалізований портал Transfermarkt додав в актив футболіста гольову передачу у матчі з Беневенто. Її офіційний сайт Серії А не включив. Але і без того Руслан став найкращим асистентом італійського чемпіонату.