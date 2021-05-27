Українські гравці зросли у вартості

Спеціалізований портал Transfermarkt оновив вартість українських футболістів після завершення сезону-2020/2021 у чемпіонатах. Вартість Руслана Маліновського різко зросла угору.

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По ходу сезону трансфер Маліновського оцінювали у 21 мільйон євро. Але вже після завершення чемпіонату у Серії А його ціна збільшилась на 9 мільйонів євро. Гравець став єдиним українським футболістом, чия вартість перевалила за 30 мільйонів євро. Руслану вдалось випередити у списку Віктора Циганкова. Тепер між українцями різниця у 5 мільйонів.

Цікаво! Якщо брати до уваги гравців групи С на Євро-2020, то найдорожчим футболістом став нідерландець з Барселони Френкі де Йонг – 90 мільйонів євро. Маліновський став 9-м у цьому загальному рейтингу гравців групи С.

Трійку лідерів з такою ж таким же цінником у 25 мільйонів замкнув лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко. Вартість оборонця "містян" може ще збільшитись після фіналу Ліги чемпіонів. 29 травня МанСіті спробує виграти черговий трофей сезону, у вирішальному матчі клуб посперечається з Челсі.

Відразу за його спиною розташувався динамівець Віталій Миколенко (17 мільйонів), а топ-5 замкнув нападник Гента Роман Яремчук – 15 мільйонів. У десятку увійшли тріо з Шахтаря – Микола Матвієнко, Анатолій Трубін та Тарас Степаненко. А також два гравці Динамо – Микола Шапаренко та Ілля Забарний.



Топ-10 найдорожчих українських футболістів / Скриншот із Transfermarkt