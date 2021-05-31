Клуб, в котором хотели бы видеть Малиновского

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился своим мнением по поводу того, стоит ли Руслану Малиновскому уходить из Аталанты. Итальянский клуб уже сложно представить без украинского полузащитника.

К слову Игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020

Однако Маркевич уверен, что Руслану для роста нужно менять не только команду, но и чемпионат: "Думаю, ему стоит куда-то идти. Он очень хорошо себя проявил. При всем уважении к Аталанте, но это не топ-клуб. Малиновский уже созрел для того, чтобы перейти в один из топ-клубов".

По мнению Мирона Богдановича, Малиновский заслуживает играть за лондонский Челси. Или другую команду из АПЛ. Интересно, что лондонский клуб проявлял интерес к футболисту.

Сейчас у украинского игрока действующий контракт с итальянским клубом, который рассчитан до конца июня 2023 года. На Transfermarkt резко выросла стоимость Малиновского – с 21 до 30 миллионов евро. Благодаря этому Руслан стал самым дорогим футболистом сборной Украины на Евро-2020.