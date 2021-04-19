Топ-клуби Європи вирішили створити Суперлігу, УЄФА погрожує жорсткими санкціями

Стали відомі футбольні клуби, які планують створення європейської Суперліги. Створення альтернативного турніру розкритикували в УЄФА та заявили про жорстку реакцію.

Хто візьме участь у Суперлізі

Очікувалося, що в середині квітня УЄФА оголосить про реформування Ліги чемпіонів. На такий крок в УЄФА вимушені були піти на фоні чуток про створення Суперліги.

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Однак журналісти The New York Times назвали групу клубів, яка досягла принципової згоди щодо частини нового турніру. Наразі участь у Суперлізі підтвердили 12 клубів, які отримали статус членів-засновників, або висловили зацікавленість у приєднанні до тих, хто планує запустити Суперлігу.

Йдеться про шість топ-клубів АПЛ, трьох з іспанської Ла Ліги і трьох з італійської Серії А:

Манчестер Юнайтед (Англія)

Ліверпуль (Англія)

Манчестер Сіті (Англія)

Арсенал (Англія)

Челсі (Англія)

Тоттенхем (Англія)

Реал (Іспанія)

Барселона (Іспанія)

Атлетіко (Іспанія)

Ювентус (Італія)

Мілан (Італія)

Інтер (Італія).

Ініціативна група намагалася переконати приєднатися інші топ-клуби, наприклад німецькі Баварію та Боруссію Дортмунд. Однак німецькі команди, як і ряд інших, вирішили відмовитися.

Французький ПСЖ також запросили приєднатися до Суперліги, але клуб поки відмовляється.

УЄФА погрожує санкціями

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі входить до ради директорів УЄФА, а також очолює beIN Media Group, телекомпанію з Катару, яка заплатила УЄФА мільйони доларів за право транслювати ігри Ліги чемпіонів.

На офіційному сайті УЄФА вийшла заява щодо нової хвилі даних про підготовлюваний запуск європейської Суперліги.

Заяву підтримали Футбольна асоціація Англії (FA), АПЛ, Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF), Ла Ліга, Італійська федерація футболу (FIGC) і Серія А.

Там заявили, що розглянуть всі доступні заходи на всіх рівнях – як судовому, так і спортивному, – щоб створення Суперліги не сталося.

В УЄФА та шести федераціях пригрозили, що учасникам Суперліги "буде заборонено грати в будь-яких інших змаганнях на національному, європейському або світовому рівні, а їх гравцям може бути відмовлено в можливості представляти свої національні збірні".

"Ми дякуємо клубам в інших країнах, особливо французьким та німецьким, які відмовилися брати участь у цьому. Закликаємо всіх любителів футболу, уболівальників і політиків приєднатися до нас у боротьбі проти цього проєкту, якщо він буде оголошений. Цей завзятий корисливий інтерес групи людей тривав занадто довго. Всьому має бути межа", – йдеться у спільній заяві УЄФА, ліг і асоціацій.

Проти проєкту Суперліги виступила й німецька Бундесліга.