Українці за бортом: складено портрет ідеального боксера – фото
Керівник компанії Top Rank Боб Арум склав на його думку портрет ідеального боксера. Українців у цьому списку не виявилось.
Навички найкращих боксерів світу ввійшли у цей портрет, повідомляє wbcboxing у Instagram.
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Найбільше якостей у характеристику взяли від Мохаммеда Алі.
Ідеальний боєць за версією Боба Арума
- Сила – Майк Тайсон (50-6-0, 44 KO).
- Швидкість – Менні Пакьяо (62-7-2, 39 KO).
- Боксерський інтелект – Мохаммед Алі (56-5, 36 KO).
- Джеб – Мохаммед Алі (56-5, 36 KO).
- Міцне підборіддя – Мохаммед Алі (56-5, 36 KO).
- Мужність – Хуліо Сезар Чавес (107-6-2, 85 KO).
- Захист – Андре Ворд (32-0, 16 KO).