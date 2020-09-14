В оновленому рейтингу найбагатших українців від журналу "Фокус" знайшлося чимало місць для людей, які пов'язані зі спортом. Але зі спортсменів там лише один. І той колишній – Володимир Кличко.

Перше місце в рейтингу найбагатших українців від журналу "Фокус" посів Рінат Ахметов. Статки власника футбольного клубу "Шахтар" оцінили в 7,2 мільярда доларів. Хоча журнал Forbes вважає, що в Ахметова лише 2,8 мільярда доларів.

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Олександра та Галину Герег завжди подають разом. В рейтингу від "Фокус" вони на шостому місці – 1,2 мільярда доларів. Щодо Олександра Гереги, то він є віцепрезидентом Української асоціації футболу.

Так само разом подають і братів Суркісів – Григорія та Ігоря, у власності яких перебуває київське "Динамо". У них на двох 631 мільйон доларів, що забезпечило їм 16-е місце.

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Почесним президентом "Ворскли" є Костянтин Жеваго. Він же власник компанії Ferrexpo та 539 мільйонів доларів. Відтак – 20-е місце в рейтингу найбагатших українців.

61-е місце посідає Борис Колесніков зі 151 мільйоном доларів. Він власник та президент хокейного клубу "Донбас".

Власник компанії "Оболонь" та однойменного футбольного клубу Олександр Слободян посідає 78-е місце. Журналісти нарахували в нього 121 мільйон доларів.

Єдиним спортсменом, хоч і колишнім, в цьому рейтингу став Володимир Кличко – 106 мільйонів доларів та 81-е місце. Заробляє він на готелях в Києві та спортивних подіях.

Додамо, що у топ-20 рейтингу входять ще твоє олігархів, які мали у власності футбольні клуби.

Вадим Новинський з 1,5 мільярдом доларів посідає четверте місце. Він свого часу володів "Севастополем".

Ігор Коломойський має 1,2 мільярда доларів, що забезпечило йому восьме місце. Свого часу він був власником "Дніпра". Хоча йому приписують частки в інших клубах через офшорні компанії – "Волині", "Кривбасі", "Нафтовик", "Карпати".

Дещо нижче розмістився Олександр Ярославський (14-е місце, 686 мільйонів доларів). Свого часу він був президентом харківського "Металіста", який продав наближеному до президента-втічака Віктора Януковича Сергію Курченку. До створеного згодом "Металіст-1925" він відношення ніякого немає. Як і до новоствореного у Харкові ФК "Метал".