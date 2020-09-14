В обновленном рейтинге самых богатых украинцев от журнала "Фокус" нашлось немало мест для людей, которые связаны со спортом. Но из спортсменов там только один. И тот бывший – Владимир Кличко.

Первое место в рейтинге самых богатых украинцев от журнала "Фокус" занял Ринат Ахметов. Состояние владельца футбольного клуба "Шахтер" оценили в 7,2 миллиарда долларов. Хотя журнал Forbes считает, что у Ахметова лишь 2,8 миллиарда долларов.

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Александра и Галину Герег всегда представляют вместе. В рейтинге от "Фокус" они на шестом месте – 1,2 миллиарда долларов. Что касается Александра Гереги, то он является вице-президентом Украинской ассоциации футбола.

Так же вместе представляют и братьев Суркисов – Григория и Игоря, в собственности которых находится киевское "Динамо". У них на двоих 631 миллион долларов, что обеспечило им 16-е место.

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Почетным президентом "Ворсклы" является Константин Жеваго. Он же владелец компании Ferrexpo и 539 миллионов долларов. Следовательно – 20-е место в рейтинге самых богатых украинцев.

61-е место занимает Борис Колесников со 151 миллионом долларов. Он владелец и президент хоккейного клуба "Донбасс".

Владелец компании "Оболонь" и одноименного футбольного клуба Александр Слободян занимает 78-е место. Журналисты насчитали у него 121 миллион долларов.

Единственным спортсменом, хоть и бывшим, в этом рейтинге стал Владимир Кличко – 106 миллионов долларов и 81-е место. Зарабатывает он на гостиницах в Киеве и спортивных событиях.

Добавим, что в топ-20 рейтинга входят еще твое олигархов, которые имели в собственности футбольные клубы.

Вадим Новинский с 1,5 миллиардом долларов занимает четвертое место. Он в свое время владел "Севастополем".

Игорь Коломойский имеет 1,2 миллиарда долларов, что обеспечило ему восьмое место. В свое время он был владельцем "Днепра". Хотя ему приписывают доли в других клубах через офшорные компании – "Волыни", "Кривбассе", "Нефтяник", "Карпаты".

Несколько ниже разместился Александр Ярославский (14-е место, 686 миллионов долларов). В свое время он был президентом харьковского "Металлиста", который продал приближенному к президенту-беглецу Виктору Януковичу Сергею Курченко. К созданному впоследствии "Металлист-1925" он отношения никакого нет. Как и к вновь созданному в Харькове ФК "Металл".