У футболі доволі часто так буває, що топовий гравець походить з країни, яка не має значних успіхів на міжнародній арені. І як би гравець не старався, загальний рівень команди не позволяє йому поїхати на континентальну чи світову першість.

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У 2022 році це на собі відчуває Ерлінг Голанд. Нападник забиває голи мало не в кожному матчі на клубному рівні, і робить це на рівні збірної (21 гол за 23 матчі). Та на чемпіонат світу в Катарі збірна Норвегії не вийшла. Цілком можливо, що його травми у жовтні та листопаді 2021 року і не дали можливість норвежцям поборотися за вихід на Мундіаль, коли команда пропустила вперед не лише збірну Нідерландів, але й Туреччину.

Тож саме Голанд і очолив список найдорожчих гравців, які точно не зіграють на чемпіонаті світу 2022 року. Портал Transfermarkt оцінює нападника у 150 мільйонів євро. І саме за оцінками цього порталу і буде складений список десяти найдорожчих гравців, що пропустять турнір.

На другому місці опинився єгиптянин Мохамед Салах з Ліверпуля. Його збірна не зуміла пробитися на ЧС-2022, уступивши місце на турнірі збірній Сенегалу. Драматизму цій ситуації додає той факт, що все вирішувалося у серії пенальті, і Салах удар з позначки не реалізував. На відміну від тодішнього його партнера по Ліверпулю Садьо Мане. При цьому обидві ці збірні за півтора місяця до того зіграли у фіналі Кубка африканських націй. І тоді теж все вирішувалося в серії пенальті. І теж перемогу здобув Сенегал, коли вирішальний удар реалізував Мане. До Салаха ж черга не дійшла.

Третім у списку найдорожчих гравців, які не потрапили на чемпіонат світу, теж є представником Ліверпуля. Це колумбієць Луїс Діас. Сам відбір у Південній Америці закінчився скандалом через захисника збірної Еквадору Байрона Кастільйо. Є підозра, що він насправді колумбієць. І за це збірну могли дискваліфікувати. Адже Еквадор таки пробився на Мундіаль. Але навіть це могло б лише частково допомогти збірній Колумбії. Та у підсумку нікого не дискваліфікували, тож і Колумбії на турнірі не буде.

Збірна Італії є чинним чемпіоном Європи. Але її теж не буде на ЧС-2022. А в її складі чимало топових (і дорогих) гравців. Ніколо Барелла, Федеріко К'єза та Аллесандро Бастоні входять у топ-10 найдорожчих гравців, яких точно не буде на полях Катару у 2022 році.

Одразу четверо гравців ділять місця з п'ятого по восьме. Transfermarkt кожного з них оцінює в 65 мільйонів євро. Окрім згаданого К'єзи, це також нігерієць Віктор Осімхен, шотландець Ендрю Робертсон та словак Мілан Шкріньяр. Тут варто відзначити, що Робертсон опинився поза Мундіалем не без участі збірної України, яка обіграла шотландців у півфіналі плей-офф кваліфікації. Правда і сама збірна України на Мундіаль не потрапила, програвши у вирішальному матчі збірній Уельсу. А шотландці згодом відімстили нам, не дозволивши піднятися в дивізіон А Ліги націй.

Замикає першу десятку Давід Алаба. Австрійський захисник теж не потрапив зі своєю збірною на Мундіаль.

Топ-10 найдорожчих гравців, які не виступлять на ЧС-2022

Ерлінг Голанд. Норвегія. 150 мільйонів євро Мохаммед Салах. Єгипет. 90 мільйонів євро Луїс Діас. Колумбія. 75 мільйонів євро Ніколо Барелла. Італія. 70 мільйонів євро Віктор Осімхен. Нігерія. 65 мільйонів євро Федеріко К'єза. Італія. 65 мільйонів євро Ендрю Робертсон. Шотландія. 65 мільйонів євро Мілан Шкріньяр. Словаччина. 65 мільйонів євро Аллесандро Бастоні. Італія. 60 мільйонів євро Давід Алаба. Австрія. 55 мільйонів євро

Варто відзначити, що цей список не остаточний. Адже в заявці на Мундіаль в кожної збірної буде по 23 гравці. Відтак чимало дорожчих футболістів можуть просто не потрапити в остаточну заявку. Ц можуть бути гравці збірної Англії, Франції чи Іспанії, чимало яких присутні в топ-100 найдорожчих гравців світу.