На чемпіонатах світу з футболу існує традиція, що матч-відкриття відбувається за участі або господаря турніру, або чинних чемпіонів світу. Останні чотири рази перевагу надавали саме господарям – Німеччині (ЧС-2006), ПАР (ЧС-2010), Бразилії (ЧС-2014) та навіть росії (ЧС-2018).

Варте уваги Персонально для Миколенка: Евертон представив комплект синьо-жовтої форми

Але у 2022 році цю традицію мало не порушили, коли першим матчем на турнірі поставили Сенегал – Нідерланди. А Катар хоч і грав у перший день проти Еквадору, але його гра була б третьою с списку.

Змінили календар заради Катару

Та за три місяці до старту турніру організатори таки виправилися. Правда їм довелося вносити чимало змін.

Тепер матч-відкриття ЧС-2022 відбудеться не 21 листопада, а 20 листопада. І зіграє в ньому саме Катар проти Еквадору. Тоді ж і відбудеться церемонія відкриття. Розпочнеться все о 19:00.

Натомість 21 листопада буде лише три матчі, а не чотири. А часовий слот, який до цього був відведений матчу Катар – Еквадор (о 19:00) займе матч Нідерланди – Сенегал.

Решта дат у ФІФА вирішили не змінювати. Фінал запланований на 18 грудня.



Календар матчів ЧС-2022 в Катарі / Ілюстрація ФІФА

Нагадаємо, це буде перший чемпіонат світу з футболу, який відбуватиметься не влітку, а посеред футбольного сезону в Європі. Його прийме Катар, а матчі відбуватимуться на восьми стадіонах у п'яти містах.