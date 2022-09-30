В футболе довольно часто так бывает, что топовый игрок родом из страны, не имеющей значительных успехов на международной арене. И как бы игрок ни старался, общий уровень команды не позволяет ему поехать на континентальное или мировое первенство.

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В 2022 году это на себе ощущает Эрлинг Холанн. Нападающий забивает голы чуть ли не в каждом матче на клубном уровне, и делает это на уровне сборной (21 гол за 23 матча). Но на чемпионат мира в Катаре сборная Норвегии не вышла. Вполне возможно, что его травмы в октябре и ноябре 2021 и не дали возможность норвежцам побороться за выход на Мундиаль, когда команда пропустила вперед не только сборную Нидерландов, но и Турцию.

Поэтому именно Холанн и возглавил список самых дорогих игроков, точно не сыграющих на чемпионате мира 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 150 миллионов евро. И именно по оценкам этого портала и будет составлен список десяти самых дорогих игроков, которые пропустят турнир.

На втором месте оказался египтянин Мохаммед Салах из Ливерпуля. Его сборная не сумела пробиться на ЧМ-2022, уступив место на турнире сборной Сенегала. Драматизм этой ситуации добавляет тот факт, что все решалось в серии пенальти, и Салах удар с отметки не реализовал. В отличие от тогдашнего его партнера по Ливерпулю Садьо Мане. При этом обе эти сборные за полтора месяца до этого сыграли в финале Кубка африканских наций. И тогда тоже все решалось в серии пенальти. И тоже победил Сенегал, когда решающий удар реализовал Мане. До Салаха же очередь не дошла.

Третьим в списке самых дорогих игроков, не попавших на чемпионат мира, тоже является представитель Ливерпуля. Это колумбиец Луис Диас. Сам отбор в Южной Америке закончился скандалом из-за защитника сборной Эквадора Байрона Кастильо. Есть подозрение, что он действительно колумбиец. И за это сборную могли дисквалифицировать. Ведь Эквадор таки пробился на Мундиаль. Но даже это могло лишь частично помочь сборной Колумбии. Но в итоге никого не дисквалифицировали, так что и Колумбии на турнире не будет.

Сборная Италии является действующим чемпионом Европы. Но ее тоже не будет на ЧМ-2022. А в ее составе немало топовых (и дорогих) игроков. Николо Барелла, Федерико Кьеза и Аллесандро Бастони входят в топ-10 самых дорогих игроков, которых точно не будет на полях Катара в 2022 году.

Сразу четверо игроков делят места с пятого по восьмое. Transfermarkt каждого из них оценивается в 65 миллионов евро. Кроме упомянутого Кьезы, это также нигериец Виктор Осимхен, шотландец Эндрю Робертсон и словак Милан Шкриньяр.

Здесь стоит отметить, что Робертсон оказался вне Мундиаля не без участия сборной Украины, обыгравшей шотландцев в полуфинале плей-офф квалификации. Правда, и сама сборная Украины на Мундиаль не попала, проиграв в решающем матче сборной Уэльса. А шотландцы впоследствии отомстили нам, не позволив подняться в дивизион А Лиги наций.

Замыкает первую десятку Давид Алаба. Австрийский защитник тоже не попал со своей сборной на Мундиаль.

Топ-10 самых дорогих игроков, которые не выступят на ЧМ-2022

Эрлинг Холанн. Норвегия. 150 миллионов евро Мохаммед Салах. Египет. 90 миллионов евро Луис Диас. Колумбия. 75 миллионов евро Николо Барелла. Италия. 70 миллионов евро Виктор Осимхен. Нигерия. 65 миллионов евро Федерико Кьеза. Италия. 65 миллионов евро Эндрю Робертсон. Шотландия. 65 миллионов евро Милан Скриньяр. Словакия. 65 миллионов евро Аллесандро Бастон. Италия. 60 миллионов евро Давид Алаба. Австрия. 55 миллионов евро

Следует отметить, что этот список не окончательный. Ведь в заявке на Мундиаль у каждой сборной будет по 23 игрока. Следовательно, многие более дорогие футболисты могут просто не попасть в окончательную заявку. Это могут быть игроки сборной Англии, Франции или Испании, многие из которых присутствуют в топ-100 самых дорогих игроков мира.