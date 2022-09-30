В футболе довольно часто так бывает, что топовый игрок родом из страны, не имеющей значительных успехов на международной арене. И как бы игрок ни старался, общий уровень команды не позволяет ему поехать на континентальное или мировое первенство.
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В 2022 году это на себе ощущает Эрлинг Холанн. Нападающий забивает голы чуть ли не в каждом матче на клубном уровне, и делает это на уровне сборной (21 гол за 23 матча). Но на чемпионат мира в Катаре сборная Норвегии не вышла. Вполне возможно, что его травмы в октябре и ноябре 2021 и не дали возможность норвежцам побороться за выход на Мундиаль, когда команда пропустила вперед не только сборную Нидерландов, но и Турцию.
Поэтому именно Холанн и возглавил список самых дорогих игроков, точно не сыграющих на чемпионате мира 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 150 миллионов евро. И именно по оценкам этого портала и будет составлен список десяти самых дорогих игроков, которые пропустят турнир.
На втором месте оказался египтянин Мохаммед Салах из Ливерпуля. Его сборная не сумела пробиться на ЧМ-2022, уступив место на турнире сборной Сенегала. Драматизм этой ситуации добавляет тот факт, что все решалось в серии пенальти, и Салах удар с отметки не реализовал. В отличие от тогдашнего его партнера по Ливерпулю Садьо Мане. При этом обе эти сборные за полтора месяца до этого сыграли в финале Кубка африканских наций. И тогда тоже все решалось в серии пенальти. И тоже победил Сенегал, когда решающий удар реализовал Мане. До Салаха же очередь не дошла.
Третьим в списке самых дорогих игроков, не попавших на чемпионат мира, тоже является представитель Ливерпуля. Это колумбиец Луис Диас. Сам отбор в Южной Америке закончился скандалом из-за защитника сборной Эквадора Байрона Кастильо. Есть подозрение, что он действительно колумбиец. И за это сборную могли дисквалифицировать. Ведь Эквадор таки пробился на Мундиаль. Но даже это могло лишь частично помочь сборной Колумбии. Но в итоге никого не дисквалифицировали, так что и Колумбии на турнире не будет.
Сборная Италии является действующим чемпионом Европы. Но ее тоже не будет на ЧМ-2022. А в ее составе немало топовых (и дорогих) игроков. Николо Барелла, Федерико Кьеза и Аллесандро Бастони входят в топ-10 самых дорогих игроков, которых точно не будет на полях Катара в 2022 году.
Сразу четверо игроков делят места с пятого по восьмое. Transfermarkt каждого из них оценивается в 65 миллионов евро. Кроме упомянутого Кьезы, это также нигериец Виктор Осимхен, шотландец Эндрю Робертсон и словак Милан Шкриньяр.
Здесь стоит отметить, что Робертсон оказался вне Мундиаля не без участия сборной Украины, обыгравшей шотландцев в полуфинале плей-офф квалификации. Правда, и сама сборная Украины на Мундиаль не попала, проиграв в решающем матче сборной Уэльса. А шотландцы впоследствии отомстили нам, не позволив подняться в дивизион А Лиги наций.
Замыкает первую десятку Давид Алаба. Австрийский защитник тоже не попал со своей сборной на Мундиаль.
Топ-10 самых дорогих игроков, которые не выступят на ЧМ-2022
- Эрлинг Холанн. Норвегия. 150 миллионов евро
- Мохаммед Салах. Египет. 90 миллионов евро
- Луис Диас. Колумбия. 75 миллионов евро
- Николо Барелла. Италия. 70 миллионов евро
- Виктор Осимхен. Нигерия. 65 миллионов евро
- Федерико Кьеза. Италия. 65 миллионов евро
- Эндрю Робертсон. Шотландия. 65 миллионов евро
- Милан Скриньяр. Словакия. 65 миллионов евро
- Аллесандро Бастон. Италия. 60 миллионов евро
- Давид Алаба. Австрия. 55 миллионов евро
Следует отметить, что этот список не окончательный. Ведь в заявке на Мундиаль у каждой сборной будет по 23 игрока. Следовательно, многие более дорогие футболисты могут просто не попасть в окончательную заявку. Это могут быть игроки сборной Англии, Франции или Испании, многие из которых присутствуют в топ-100 самых дорогих игроков мира.